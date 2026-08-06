Scontro auto-moto: perde la vita un 54enne

Gravissimo incidente alle 6.52 di questa mattina, giovedì 6 agosto 2026, lungo la ss526 a Robecco sul Naviglio. Ha perso la vita un uomo di 54 anni, il motociclista che a bordo della sua due ruote si è scontrato con un’auto che viaggiava nella direzione opposta.

Nulla da fare per il biker

L’impatto, avvenuto lungo la strada che collega Abbiategrasso a Robecco, una direttrice tristemente nota per gli incidenti, è stato devastante. A nulla solo valsi i tentativi di rianimare l’uomo, che per le gravi ferite riportate è purtroppo deceduto. Sul luogo dell’incidente un ingente schieramento di soccorsi con ambulanza, automedica, elisoccorso, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia Locale di Robecco.

Circolazione bloccata

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza, la circolazione sulla ss526 è stata interrotta dalle forze dell’ordine. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che nonostante il periodo di ferie hanno creato lunghe code soprattutto sul territorio di Cassinetta di Lugagnano dove sono stati deviati gran parte dei veicoli che provenivano da Abbiategrasso verso Robecco. A effettuare i rilievi sono stati i Carabinieri di Abbiategrasso che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.