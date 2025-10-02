Scontro auto-moto: momenti di paura per un giovane biker

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Volta ad Abbiategrasso, quando, dieci minuti prima delle 14, si è verificato un violento scontro tra un auto e una moto.

Sul luogo dell’impatto sono stati inviati un ambulanza, un’auto medica, i vigili del fuoco , e l’elisoccorso in codice rosso. Ad effettuare i rilievi del sinistro e ricostruire la dinamica dei fatti c’era la Polizia Locale di Abbiategrasso, che per favore le operazioni di soccorso, ha chiuso l’area interessata, al traffico veicolare.

Trauma all’arto inferiore per il motociclista

Da una prima ricostruzione dei fatti la moto avrebbe impattato con violenza contro un auto, un audi A 3 grigia. Il giovane centauro è stato sbalzato a terra. Momenti di paura per il giovane biker, che stabilizzato sul posto è stato trasportato con l’ambulanza verso l’elisoccorso che era in sosta ad attenderlo in un ‘area verde poco distante dall’incidente. Il giovane 15enne ha riportato un trauma all’arto inferiore, era cosciente , ed è stato elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Il conducente dell’auto, un uomo di 52 anni, è stato trasportato al pronto soccorso del Fornaroli di Magenta in codice verde perché sotto shock.