Scontro auto-moto: biker in ospedale

Incidente sulla ss494 ad Abbiategrasso questa mattina, giovedì 5 giugno 2025, nell’ora di punta quando i pendolari vanno al lavoro. Erano da poco passate le 8.30 quando, nella mega rotatoria di fronte alla Mivar punto cruciale per lo smistamento del traffico verso Milano o Vigevano, una moto è andata ad impattare con violenza sul lato di un’autovettura.

Biker al San Carlo in codice giallo

Il colpo ha provocato ingenti danni nella parte laterale dell’auto, una Fiat 500, guidata da una 67enne. Ad avere la peggio il motociclista, 38 anni, che dopo l’impatto è finito a terra procurandosi diversi traumi. Sul posto la Polizia Locale di Abbiategrasso per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico, che ha subito qualche disagio, un ambulanza e un auto medica in codice rosso. Il biker è stato stabilizzato sul posto dai sanitari, prima di essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano.

Il traffico ha ripreso a circolare con regolarità dopo circa un’ora.