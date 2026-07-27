Scontro auto-moto: 17enne in ospedale

Grave incidente oggi, lunedì 27 luglio 2026, nel primo pomeriggio ad Abbiategrasso. Uno scontro tra auto, un suv, e una moto con a bordo un 17enne in via Novara all’altezza di via Generale Cantore a pochi metri dalla Farmacia comunale.

Elitrasportato a Legnano

L’allarme è scattato dieci minuti prima delle 14. Sul posto con la massima urgenza, codice rosso, un’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso, oltre alla Polizia Locale di Abbiategrasso che ha provveduto ad effettuare i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro e regolare il traffico per permettere i soccorsi in sicurezza.

Lo scontro è stato frontale e violento. La motocicletta ha perso la ruota anteriore, dopo avere sfondato il paraurti e il cofano dell’auto, una Jeep bianca.

Il giovane biker è stato stabilizzato sul posto dai sanitari, prima di essere elitrasportato, l’elicottero lo attendeva in sosta in un campo vicino alla zona dell’incidente, al pronto soccorso dell’ospedale di Legano dove, come segnala la centrale operativa dei soccorsi, è arrivato poco prima delle 15 in codice giallo.

Il giovane quando è arrivato a Legnano è stato subito sottoposto a diversi controlli dei medici del pronto soccorso. Il motociclista nello scontro ha riportato politraumi.