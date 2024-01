Scontro all'incrocio, auto ribaltata e due persone in ospedale

Due persone trasportate in ospedale, fortunatamente non in modo grave. Questo il bilancio dell'incidente stradale verificatosi alle 8 di stamattina all'incrocio tra via Buozzi e via Casati nella frazione rhodense di Passirana.

La dinamica ancora da chiarire, sul posto gli agenti della Polizia Locale

Ancora da chiarire, da parte degli agenti della Polizia Locale prontamente intervenuti, la dinamica dei fatti. Mancavano pochi minuti alle 8 quando un furgoncino che stava percorrendo via Buozzi si è scontrato con un'auto, con a bordo due pensionati, che stava percorrendo via Casati. Uno scontro violento che ha fatto ribaltare l'auto con a bordo i due pensionati.

Sul posto due ambulanze del 118

Scattato l'allarme sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, una con gli operatori di Rho Soccorso, l'altra con i volontari della Croce Viola di Cesate. Per due delle tre persone coinvolte nell'incidente, il passeggero dell'auto con a bordo i due pensionati e il conducente del furgoncino è stato necessario il trasporto all'ospedale di Garbagnate Milanese.