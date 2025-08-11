l'ennesimo scontro

Scontro all'alba lungo il Sempione: un morto e un ferito

Il sinistro è avvenuto a un incrocio già in passato al centro della cronaca per la sua pericolosità

Rho
È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle sei di stamane sulla strada statale 33 del Sempione nei pressi di Rho all'incrocio con la provinciale per Lainate.

Un uomo di 63 anni mentre era alla guida della sua moto si è scontrato con una vettura andando poi a finire su un palo dell'illuminazione. Immediati i soccorsi da parte di Vigili del Fuoco di Rho, 118 e carabinieri. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate e al suo arrivo all'ospedale di Rho è stato dichiarato il decesso.

Il conducente dell'auto è anch'egli ricoverato all'ospedale di Rho ma non è in pericolo di vita. Toccherà ai carabinieri della locale compagnia stabilire le cause dell'incidente. I Vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare e a mettere in sicurezza l'area dell'incidente.

