Scontri allo stadio: cresce il bilancio dei feriti, uno di loro è in prognosi riservata

Scontri allo stadio di Parabiago, è di 5 persone il bilancio dei feriti che domenica erano stati trasportati all'ospedale di Legnano. Tre di loro sono stati dimessi. Restano in nosocomio altri due tifosi, un minorenne e un uomo che risulta in prognosi riservata. Intanto si fanno largo le reazioni bipartisan delle società sportive, che hanno condannato le violenze.

Sale a cinque il bilancio delle persone ferite negli scontri

Cresce il bilancio degli scontri avvenuti domenica scorsa allo stadio Libero Ferrario di Parabiago, dove cinque persone sono rimaste ferite a seguito dell'aggressione scaturita nei pressi dell'impianto sportivo poco dopo il fischio d'inizio del match tra i padroni di casa del San Lorenzo e gli avversari del Sant'Ilario di Nerviano.

Tre dimessi, una persona in prognosi riservata. In ospedale anche un minorenne

Cinque persone, di età compresa tra 16 anni e 60, sono state trasportate all'ospedale di Legnano per ricevere tutte le cure del caso. Tre di queste sono già state dimesse. Restano ricoverati un uomo, che risulta essere in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia, e un minorenne, ricoverato invece in pediatria.

La condanna delle società sportive

Intanto dalle società sportive coinvolte e da quelle che gravitano attorno all'orbita parabiaghese è arrivata la ferma condanna degli episodi verificatisi proprio domenica. Subito il San Lorenzo calcio, che milita in Terza categoria, ha preso le distanze dagli scontri avvenuti fuori dal centro sportivo. Reazione analoga quella arrivata dal Sant'Ilario. Così invece l'Fc Parabiago: