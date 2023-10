Scontri tra tifosi allo stadio: quattro feriti

Scontri tra tifosi fuori dallo stadio. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, allo stadio Libero Ferrario di Parabiago, dove quattro persone sono rimaste lievemente ferite al culmine dell'aggressione che ha coinvolto due gruppi di sostenitori e visto fuggire proprio i presunti autori.

Una domenica di calcio macchiata dagli scontri tra tifosi

Una domenica calcistica macchiata da un brutto episodio. E' quella andata in scena nel pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, allo stadio Libero Ferrario, dove era in programma la partita tra i padroni di casa del San Lorenzo e il Sant'Ilario, valevole per il campionato di Terza categoria. Poco dopo il fischio d'inizio della partita un gruppo di individui, con il volto coperto e armati di bastoni, ha attaccato i membri della tifoseria avversaria, che non hanno potuto fare altro che incassare i colpi.

Coinvolte quattro persone

Ad avere la peggio quattro persone, di età compresa fra i 16 e i 55 anni, che sono rimaste lievemente ferite. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Nessuno è in gravi condizioni.

Sul posto i carabinieri: in corso le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano, che hanno ristabilito l'ordine sugli spalti e subito sono iniziate le indagini per risalire all'identità degli aggressori, che nel frattempo si erano dileguati. In corso le indagini dei militari. Al momento nessuno degli aggressori è stato identificato.