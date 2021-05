Scomparso da casa: ricerche interrotte

Scomparso da casa: dopo 5 giorni la Prefettura ha disposto l’interruzione delle ricerche del 44enne di Robecchetto.

Scomparso da casa: ora le ricerche si interrompono

Come da norma, dopo 5 giorni dall’inizio delle ricerche, la Prefettura valuta, sulla base dei rapporti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, la chiusura delle ricerche. E per il 44enne di Robecchetto scomparso da casa nella serata di mercoledì 28 aprile 2021 ha deciso che le ricerche vengano interrotte.

Per ritrovarlo erano stati usati anche droni

Il robecchettese era scomparso da casa mercoledì 28 aprile e già intorno alle 19 i pompieri, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e gli agenti della Polizia Locale di Castano-Nosate avevano iniziato le ricerche che sono proseguite fino a oggi, lunedì 3 maggio. Per trovare l’uomo non solo erano stati scandagliati il Villoresi e i boschi anche nella zona piemontese, ma erano stati usati droni e il nucelo cinofilo dei Vigili del Fuoco. Purtroppo del 44enne non c’è alcuna traccia.