Scomparso da casa, altra giornata di ricerche

Scomparso da casa, si continua a cercare il 44enne di Robecchetto.

Scomparso da casa, altra notte di ricerche

Un’altra giornata di ricerche. Pompieri e Forze dell’Ordine impegnate anche fino alla serata di ieri e ancora oggi per cercare il 44enne di Robecchetto del quale non si hanno più notizie dalla sera di mercoledì 28 aprile 2021. L’auto dell’uomo era stata ritrovata vicino al ponte di Nosate, le ricerche si sono concentrate (e proseguono) nella zona del Canale Villoresi e limitrofe. Le ricerche proseguono senza sosta: impegnati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, l’elicottero, il nucleo Saf, Carabinieri della Compagnia di Legnano impegnati in queste giornate.

L’uso di droni e del nucleo cinofilo

Pompieri e Forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi e alcuna pista. Anche oggi, venerdì 30 aprile, hanno continuato ininterrottamente a cercare il 44enne. Già da giovedì 29 aprile i Vigili del Fuoco hanno utilizzato droni e il nucleo cinofilo. Scandagliata anche la zona di Oleggio, dove era stata seguita la traccia dell’ultima cella telefonica riscontrata e la zona che confina col Piemonte.

