Scomparso da casa: proseguono ancora le ricerche

Ormai da due giorni i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine sono alla ricerca del 44enne di Robecchetto scomparso da casa.

Scomparso da casa: le ricerche continuano da due giorni

Erano le 19 di mercoledì 28 aprile 202, quando era stato l’allarme: un 44enne di Robecchetto era disperso. Sono così iniziate le ricerche dei Vigili del Fuoco, di Polizia Locale e dei Carabinieri sia nelle acque del Villoresi sia nei boschi per ritrovarlo. A Nosate, nei pressi del canale, era stata anche trovata la sua macchina. E proprio a Nosate sono giunti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, insieme al nucleo Saf da Milano e un elicottero dal nucleo volo di Malpensa. Per aiutare le ricerche in questa prima fase anche il Comando di Polizia Locale di Castano Primo e Nosate oltre ai Carabinieri della Compagnia di Legnano.

L’uso di droni e del nucleo cinofilo

Pompieri e Forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi e alcuna pista. Anche oggi, venerdì 30 aprile, hanno continuato ininterrottamente a cercare il 44enne. Già da giovedì 29 aprile i Vigili del Fuoco hanno utilizzato droni e il nucleo cinofilo. Scandagliata anche la zona di Oleggio, dove era stata seguita la traccia dell’ultima cella telefonica riscontrata e la zona che confina col Piemonte.