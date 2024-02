Scippo in motorino in pieno centro: al vaglio le telecamere di sorveglianza

Donna vittima di uno scippo in centro a Villa Cortese: al vaglio le telecamere di sorveglianza per risalire al colpevole.

Nel pomeriggio di martedì, verso le 17, un ladro, a bordo del suo scooter scuro e con il volto coperto dal casco, si è avvicinato alla signora, le ha strappato la borsetta e poi si è dato alla fuga. Probabile che il malvivente, in cerca di una preda, abbia tenuto d'occhio la donna e poi, una volta scorto il momento propizio, sia entrato in azione nel parcheggio della coop verso via Pacinotti.

I controlli sul territorio

Paradossale che il reato sia avvenuto a pochi passi dal municipio, dove c'è anche la sede della Polizia locale e che il ladro abbia ignorato la presenza della Municipale. La signora si è poi rivolta ai vigli e ai Carabinieri. I filmati delle telecamere di sorveglianza del Comune sono ora al vaglio delle forze dell'ordine, che proveranno a ricostruire l'accaduto e rintracciare il colpevole. La donna, oltre al grande spavento e allo shock, non ha riportato alcun danno fisico.