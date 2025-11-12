L'episodio è avvenuto in via Petrarca a Erba, nei pressi di una banca e dell'ufficio postale, protagonista un aresino

La vittima è una settantenne, aggredita da due individui, nella mattinata di ieri, lunedì 10 novembre. Durante la fuga hanno perso un coltello

La corsa fino al recupero della borsa

E’ stato un agente del comando cittadino, libero da servizio, come riporta il sito Prima Como https://primacomo.it/cronaca/scippano-una-donna-agente-insegue-i-malviventi-e-recupera-la-refurtiva/ a inseguire i malviventi che hanno messo a segno uno scippo in via Petrarca fino a far loro gettare a terra la borsa sottratta a una settantenne. L’assistente esperto di Polizia locale Roberto Borgnetto ha rincorso i due autori del furto, riuscendo a far recuperare quanto sottratto. Accanto alla borsa, lasciata sulla strada, è stato rinvenuto un coltello, scivolato dalle tasche dell’uomo. Poco distante è stato ritrovato anche un cellulare.

Un uomo vestito di nero e con volto coperto fa foulard

L’agente Borgnetto, intorno alle 10.50 di ieri, si trovava nei pressi di piazza Padania, diretto verso corso XXV Aprile, percorrendo l’area dello scalo merci. All’improvviso ha sentito urlare “Fermateli, fermateli”. In pochi istanti ha visto un uomo, non molto alto, vestito di nero e con volto coperto da foulard, correre sul marciapiede in direzione piazza Padania tenendo tra le mani una borsa nera. Lo stesso agente si è buttato all’inseguimento del malvivente, gridandogli di fermarsi. Questi, però, ha proseguito la sua corsa verso corso XXV Aprile, lasciando poi a terra la borsa.

no degli autori potrebbe essere un giovane italiano di Arese

Poco distante dalla borsa è stato rinvenuto un coltello, scivolato dalle tasche dello scippatore. Più oltre, anche un cellulare. Mentre Borgnetto allertava la centrale operativa di Polizia locale, il complice – probabilmente di origini sudamericane – si dava alla fuga verso la stazione. Il cellulare ha permesso di risalire al proprietario, un giovane italiano residente ad Arese che potrebbe essere proprio uno dei probabili autori dello scippo. Coltello e cellulare sono stati consegnati alla stazione dei Carabinieri di Erba per le dovute indagini.