Schianto tra un’auto e uno scooter: 25enne portato all’ospedale in condizioni critiche

Grave incidente stradale a Vittuone: un 25enne è stato soccorso con l’elicottero e portato al Niguarda in condizioni critiche.

Incidente tra un’auto e uno scooter in via Milano a Vittuone

Nella serata di ieri, lunedì 13 aprile, il giovane viaggiava in sella a uno scooter quando, intorno alle 22.10, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro un’auto. Il sinistro è avvenuto in via Milano all’altezza dell’incrocio con via 4 Novembre. Stando alle prime informazioni, il centauro stava procedendo in direzione Corbetta, mentre l’auto era impegnata in una svolta a sinistra.

Il 25enne è stato elitrasportato al Niguarda in condizioni critiche

Scattato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori della Croce bianca di Sedriano, l’automedica, l’elisoccorso e i Vigili del fuoco. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasferito in ospedale dall’eliambulanza in condizioni critiche. A occuparsi dei rilievi sono stati i Carabinieri della Stazione di Magenta, che stanno ancora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.