Schianto tra una moto e un furgone: morto un 31enne

Tragico schianto nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, lungo la Strada statale Bustese, nei pressi di Lonate Pozzolo.

Schianto mortale

Poco prima delle 10.30 i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Inveruno sono intervenuti per un sinistro che è costato la vita a un motociclista di 31 anni, residente a Magnago. Secondo una prima ricostruzione, il centauro, mentre era alla guida della propria moto, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto e andando a impattare contro un furgone che sopraggiungeva dalla corsia opposta.

Inutili i soccorsi

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 31enne non c’è stato nulla da fare: il motociclista è deceduto pochi istanti dopo l’impatto. Dopo aver messo in sicurezza l’area, i Vigili del fuoco di Inveruno hanno lasciato spazio agli accertamenti affidati alla Polizia Stradale di Busto Arsizio, alla Polizia Locale di Lonate Pozzolo e al personale del 118, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Circolazione bloccata e deviata

Temporaneamente chiusa la circolazione in entrambe le direzioni della strada statale. La circolazione è deviata sulla viabilità comunale e provinciale per i veicoli provenienti dal Piemonte, mentre i veicoli provenienti da Milano vengono indirizzati sulla SS336dir.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i sanitari del 118 per consentire la gestione dell’evento, i rilievi di competenza e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.