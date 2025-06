Schianto tra due auto, ferite due donne

Schianto tra due auto, ferie due donne: è accaduto a Cerro Maggiore.

Schianto tra due auto

Schianto tra due auto a Cerro Maggiore. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno 2025, intorno alle 17.15. Le due auto si sono scontrate, per motivi ancora da accertare, all'incrocio tra le vie Martiri della Libertà e Tasso. Al volante vi erano due donne, una di 38 e l'altra di 55 anni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate, in codice rosso, due ambulanze della Croce rossa insieme all'automedica dell'ospedale, alla Polizia Locale e ai Vigili del fuoco. Le due donne sono state trasportate in ospedale in codice giallo.