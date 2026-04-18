Schianto nel sottopasso: morto un 68enne

L'uomo, al volante di una Fiat Stilo, ha invaso la corsia opposta ed è finito contro una Bmw X5. Il conducente di quest'ultima è stato portato all'ospedale in codice giallo.

Tragico incidente stradale ad Arluno, morto Paolo Caracciolo, 68enne residente a Vittuone.

Drammatico incidente sulla Sp 34: un morto e un ferito

Lo schianto si è verificato alle 13.40 di oggi, sabato 18 aprile, sulla Sp 34. Caracciolo procedeva a bordo di una Fiat Stilo diretto verso il centro del paese quando, giunto all’altezza del sottopassaggio, per cause tuttora in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con una Bmw X5 condotta da un 37enne residente a Seveso. L’impatto è stato tanto violento da non lasciare scampo al 68enne: l’uomo è stato sbalzato sul sedile posteriore, perdendo la vita sul colpo. Il 37enne al volante della X5 ha riportato alcune lesioni al torace ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano, in codice giallo.

Sul posto soccorritori, Carabinieri e Vigili del fuoco

Oltre ai soccorritori del 118 – Croce azzurra di Buscate, Padana Sos, automedica e elisoccorso in arrivo da Como – sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile e i Vigili del fuoco di Corbetta.