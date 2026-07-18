Schianto in galleria: tre giovani in ospedale

Un incidente che ha coinvolto tre giovani, finiti tutti in ospedale, è avvenuto poco dopo le 6.30 di oggi, sabato 18 luglio, sulla Strada statale 336 della Malpensa, in Galleria Villoresi, all’altezza di Castano Primo

Lo schianto all’interno del tunnel che conduce all’aeroporto

Lo schianto, la cui dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale che ha richiesto accertamenti sul tasso alcolemico del conducente, si è verificato nel tunnel che conduce all’aeroporto milanese. A bordo del mezzo c’erano tre giovani di 21, 20 e 19 anni. A guidarlo il 21enne che sembra abbia perso il controllo del volante a causa dell’elevata velocità a cui viaggiava, ha riportato traumi alle mani e al collo. Lui, insieme al passeggero di 20 anni, è finito in ospedale a Legnano in codice giallo. Anche quest’ultimo ha rimediato traumi agli arti superiori. Sempre a bordo del mezzo c’era il 18enne che, seduto dietro e senza cintura, è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano per ricevere ulteriori cure.

L’intervento dei soccorsi

A fornire le prime medicazioni il personale sanitario della Croce azzurra di Buscate, giunta sul posto con un’ambulanza, e un’automedica da Magenta. Nel teatro del sinistro anche la Polizia stradale di Magenta e i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.