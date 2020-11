Schianto all’incrocio: una donna soccorsa dall’ambulanza

Schianto all’incrocio a Legnano.

Schianto all’incrocio in via 20 Settembre

E’ successo poco prima delle 10.30 di oggi, martedì 24 novembre 2020, in via 20 Settembre. Due utilitarie si sono scontrate all’altezza del civico 89. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa cittadina, l’automedica e la Polizia Locale. Coinvolte due donne di 43 e 64 anni. Una delle due ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ma le sue condizioni fortunatamente si sono rivelate meno gravi del previsto: l’ambulanza, uscita in codice giallo, ha trasportato la paziente all’ospedale in codice verde.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE