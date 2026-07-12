Schianto all’alba: Suv finisce contro la recinzione di un palazzo, conducente illeso

Il conducente, che è rimasto fortunatamente illeso, non è riuscito a evitare l'impianto con il muro. Il mezzo su cui viaggiava ne è uscito distrutto, e l'ingresso pure

Schianto all’alba di oggi, domenica 12 luglio, a Parabiago, dove un 19enne, che guidava un Suv, è finito contro la recinzione di una palazzina senza riportare gravi danni fisici, seppur abbia vissuto un grande spavento.

Schianto con il Suv a Parabiago: 19enne illeso

Il conducente, che è rimasto fortunatamente illeso, non è riuscito a evitare l’impianto con il muro. Chi era in casa ha udito un boato, mentre il mezzo su cui viaggiava ne è uscito distrutto. Lo stesso si può dire per la recinzione metallica e l’ingresso pedonale in muratura, che sono stati divelti. La prima preoccupazione, però, è andata all’attivazione tempestiva della macchina dei soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

Nello scenario dell’incidente è infatti intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, un’autopompa dei Vigili del Fuoco e i carabinieri. La vittima dello schianto non ha riportato particolari traumi. I militari hanno invece messo in sicurezza l’auto, puntellato l’ingresso e transennato l’area in cui è avvenuto il sinistro.