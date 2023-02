Scende dal treno e viene accoltellato

Accoltellato appena sceso dal treno: è successo a Canegrate.

Era arrivato alla stazione ferroviaria di Canegrate a bordo di un treno partito da Rho. Quando è sceso, solo il tempo di fare qualche passo ed è stato accoltellato. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la sera di ieri, mercoledì 23 febbraio 2023, nella zona della stazione. Erano circa le 21.50 quando un 39enne, di origini peruviane e residente a San Giorgio su Legnano, era appena sceso dal convoglio arrivato da Rho, al binario 2. Solo il tempo di fare quattro passi ed ecco che è stato avvicinato da un altro individuo. Qui cosa sia successo di preciso ancora non si sa, sta di fatto che il 39enne stava andando verso via Volontari della libertà ed è stato accoltellato.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio insieme a una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano. Il 39enne ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.