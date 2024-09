Scatta la paura della rissa al luna park, arrivano 5 pattuglie dei Carabinieri

Scatta la paura della rissa al piccolo luna park di Rescaldina, arrivano 5 pattuglie dei Carabinieri.

Scatta la paura della rissa alle giostre

Scatta la paura della rissa. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, sabato, 28 settembre 2024, al piccolo luna park di Rescaldina, allestito lungo la via Kennedy. E' qui che è arrivato un gruppo di giovanissimi, tutti minorenni, che avevano un fare sospetto. Per questo un genitore che si trovava sul posto - temendo che fossero lì per aggredirsi - ha lanciato l'allarme. Sul posto sono così arrivate 5 pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme anche alla Polizia Locale. Questo è servito per sedare ogni possibile intento violento.

I precedenti

La paura delle risse insomma è tornata a farsi sentire, alla mente di tutti torna il ricordo di quanto accaduto lo scorso anno al luna park di Legnano dove gruppi di giovani (per un totale di 100 giovanissimi) avevano tentato di incontrarsi (dandosi appuntamento via web) alle giostre legnanesi per darsele di santa ragione.