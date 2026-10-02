Scarico di rifiuti abusivo nel parco del Roccolo

Continua a ritmi serrati l’attività di monitoraggio del territorio e tutela dell’ambiente a Pogliano Milanese. Nell’ambito dei consueti servizi di vigilanza ambientale condotti all’interno del Parco del Roccolo, il Nucleo Operativo Ispettori Ambientali Comunali del Corpo Ambientale Nazionale ha individuato nelle scorse settimane uno scarico di rifiuti abusivi in un’area verde in una traversa di Viale Lombardia.

Ritrovati sacchi contenenti rifiuti misti di natura aziendale

Durante il primo sopralluogo di accertamento, gli operanti hanno rinvenuto e repertato diversi sacchi contenenti rifiuti misti di natura aziendale. All’interno dei contenitori sono stati recuperati elementi documentali ed indizi utili a risalire alla provenienza del materiale, riconducibili ad attività produttive dell’area del Lainatese. Fatta la prima rilevazione dello stato dei luoghi, gli Ispettori Ambientali Comunali hanno prontamente trasmesso le risultanze del verbale di accertamento al Comando dei Carabinieri Forestali, competente per territorio, avviando la sinergia operativa tra enti.

Le indagini condotto dai Carabinieri Forestali hanno permesso di individuare la società coinvolta

Le successive indagini condotte dai Carabinieri Forestali hanno permesso di approfondire la posizione amministrativa ed autorizzativa delle realtà aziendali collegate agli indizi emersi. Gli accertamenti dell’Arma si sono conclusi con il riscontro di significative irregolarità nei confronti di una delle società coinvolte, culminate in una denuncia per mancanza delle necessarie autorizzazioni.

Il meticoloso lavoro svolto dagli Ispettori Ambientali Comunali si è rivelato decisivo

“Seppur le irregolarità riscontrate non siano direttamente collegate all’episodio specifico dell’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, la segnalazione iniziale e il meticoloso lavoro di rilievo svolto dagli Ispettori Ambientali Comunali si sono rivelati decisivi”, si apprende dalle forze dell’ordine. L’intervento di prima battuta sul territorio ha infatti consentito all’Arma di far luce su violazioni di natura sia amministrativa che penale. Commenta L’assessore Luca Colombo con delega all’ambiente e all’igiene urbana: Un risultato che dimostra l’efficacia del lavoro di squadra tra il Corpo Ambientale Nazionale, il Comune di Pogliano Milanese e i Carabinieri Forestali, a garanzia della legalità e del rispetto del patrimonio naturale del territorio.