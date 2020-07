Scaricano asfalto nel Parco Sud, i vigili trovano i colpevoli

Avevano abbandonato un importante quantitativo di asfalto fresato all’interno del Parco Agricolo Sud, in zona Roveda. Ma una brillante attività d’indagine da parte della Polizia Locale di Sedriano ha consentito di risalire ai colpevoli. Ora verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria e dovranno provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti.

Il plauso del sindaco agli agenti

Al Comando della Polizia Locale, il plauso del sindaco Angelo Cipriani: «L’attività di controllo sul territorio inerente gli abbandoni di rifiuti, come si può immaginare, è estremamente complicata e difficoltosa, però a volte ci “regala” delle soddisfazioni, come in questo caso, in cui gli operatori della Polizia Locale hanno accertato un consistente abbandono di asfalto fresato».

Trovati altri due incivili

Inoltre gli agenti, proprio in questi giorni, hanno colto in flagrante una cittadina mentre abbandonava la sua spazzatura domestica nel cestino stradale e, con l’ausilio delle fototrappole anche un cittadino che commetteva la stessa azione. Sono stati entrambi sanzionati (100 euro per un abbandono, 166,67 per l’altro).

«Io e il comandante elogiamo tutti gli operatori coinvolti ed esprimiamo soddisfazione per l’attività svolta, è l’ennesima dimostrazione che il Comando è sempre attento a quanto succede sul territorio in special modo per quanto riguarda la tutela dell’ambiente», ha aggiunto il sindaco Cipriani.

