Indagato dalla Polizia Locale uno "svuotacantine" che aveva abbandonato nel Parco del Roccolo, nel territorio di Nerviano, un ingente quantità di rifiuti ingombranti.

Scarica i rifiuti nel Parco del Roccolo: indagato uno "svuotacantine"

Negli ultimi giorni di gennaio, a seguito di segnalazione effettuata da un cittadino alla centrale operativa del Comando Unico, un pattuglia della Polizia Locale interveniva in una strada sterrata laterale alla SP 109 tronco D, all’interno del Parco del Roccolo, dove veniva trovato uno scarico importante di rifiuti.

Era presente una bicicletta, giocattoli, vestititi, pezzi di mobile e altri suppellettili riconducibili alla pulizia di un’abitazione. Attraverso alcuni elementi rinvenuti venivano avviate indagini, anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza, che consentivano di risalire alla proprietaria dei rifiuti: la stessa risultava essere una signora residente nel Comune di Cuggiono.

I lavori eseguiti da uno "svuotacantine"

Identificata e convocata presso gli Uffici del Comando Unico, riferiva di aver affidato lo svuotamento di un box di sua proprietà sito nel comune di Magenta ad uno “svuota cantine” al quale aveva corrisposto 50 euro e forniva agli agenti il numero di telefono. Attraverso la visura del numero si risaliva all’identità del soggetto e si verificava se fosse titolare di un autocarro. La verifica dava esito positivo e la relativa targa risultava essere transitata a Nerviano il giorno dello scarico.

L'uomo veniva convocato in Comando e messo alle strette ammetteva le proprie responsabilità. Veniva indagato per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti e il giorno stesso provvedeva a ripulire l’area e a conferire i rifiuti in modo corretto.