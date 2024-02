Dopo una lite per futili motivi un 44enne è rimasto ferito superficialmente da una coltellata questa mattina, 27 febbraio, a Garbagnate Milanese.

Lite per futili motivi: 44enne ferito con un coltello

Lite in via Carducci a Garbagnate intorno a mezzogiorno; a scontrarsi un cittadino peruviano e un albanese. Il peruviano di 44 anni è rimasto ferito lievemente e superficialmente e si è presentato al vicino comando della Polizia Locale per chiedere aiuto. E' stato trasportato in codice verde all'ospedale di Garbagnate.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'automedica oltre che alla Polizia Locale, presente sul posto, e i Carabinieri.