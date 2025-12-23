Scappava dai Carabinieri, ora finisce in carcere

Scappava dai Carabinieri, ora è finito in carcere: è successo a Busto Garolfo.

Scappava, ora il carcere

Era il 12 dicembre 2025 quando, vista l’auto dei Carabinieri, aveva cercato di scappare, causando un incidente e finendo poi contro la recinzione di una casa a Busto Garolfo. Ora l’uomo è finito in carcere con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono arrivati da lui domenica 21 dicembre 2025. Sull’uomo pendeva una denuncia per maltrattamenti in famiglia: il 12 dicembre 2025 era stato visto nelle vicinanze dell’ex compagna e non si era fermato all’alt dei Carabinieri. Ora l’arresto.