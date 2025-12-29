Scappa ubriaco con l’auto della moglie già sottoposta a Codice rosso: denunciato e maxi multa. E’ successo a Nerviano.

Appena ricevuta la chiamata, il Comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano ha agito immediatamente. E’ quanto successo nel pomeriggio di sabato.

Una donna di Nerviano, sui cui era attivo il Codice rosso (ossia il provvedimento di tutela dopo casi di maltrattamenti), ha infatti chiamato la centrale raccontando che il marito, ubriaco, aveva preso le chiavi di scorta della sua auto e si era allontanato.

La pattuglia si è mossa immediatamente, vista anche la delicatezza e la particolarità del caso.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare l’auto con l’uomo al volante sul territorio di Sant’Ilario. Qui, vista la pattuglia, l’uomo ha tentato la fuga.

La Polizia Locale non l’ha perso di vista un attimo, inseguendolo.

Dopo un tratto di strada, ecco che l’uomo è stato bloccato: dagli accertamenti fatti dagli agenti, è risultato che l’uomo avesse un tasso alcolemico oltre quattro volt quello consentito dalla norma ed era al volante con la patente revocata.

Denuncia e maxi multa

Per lui è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sanzione, pari a 5mila euro, per guida con patente revocata.