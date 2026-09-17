Scappa in monopattino alla vista dei “falchi” della Polizia locale

È terminato all’interno del sottotetto di un condominio Aler di via Vivaldi il tentativo di fuga di un cittadino straniero, già noto agli inquirenti, intercettato nella mattina di martedì 15 settembre 2026 dagli Agenti motociclisti della Polizia Locale di Abbiategrasso, i cosiddetti “Falchi”.

Espulso perché irregolare

Gli operatori erano impegnati in un servizio di controllo del territorio in Viale Mazzini quando hanno notato l’uomo a bordo di un monopattino. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha improvvisamente abbandonato il monopattino dandosi alla fuga a piedi senza che nell’immediatezza, fosse apparente il motivo del suo comportamento.

Ne è nato un inseguimento attraverso le vie cittadine. Per un breve periodo l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce, ma gli Agenti hanno proseguito le ricerche, effettuando una serie di accertamenti che hanno consentito di individuarlo successivamente all’interno del sottotetto di uno stabile Aler di via Vivaldi, dove aveva cercato di nascondersi.

Rintracciato e fermato dagli operatori, il soggetto è stato accompagnato presso il Comando della Polizia Locale per le procedure di identificazione e il fotosegnalamento. Al termine degli accertamenti è stato trasferito presso la Questura di Milano dove nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Ecco spiegato il motivo della sua fuga.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dalla Polizia Locale di Abbiategrasso, con particolare attenzione alle situazioni che possono presentare elementi di interesse sotto il profilo della sicurezza urbana e dell’identificazione dei soggetti presenti sul territorio.

Il ringraziamento dell’assessore Bonomi

Un’operazione che ha visto ancora una volta gli agenti motociclisti impegnati in un’attività di pronto intervento e ricerca, conclusasi con l’individuazione del soggetto nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo.

L’Assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi ha espresso il proprio ringraziamento al personale intervenuto: