Scappa all’alt e investe un carabiniere, in auto 14 dosi di cocaina

Detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Questa l’accusa nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina di 25 anni arrestato dai Carabinieri della Stazione di Arese

L’uomo ha cercato di fuggire investendo un carabinieri e danneggiando le auto in sosta

Nel transitare in via della Costituzione i militari aresini hanno notato un’autovettura con a bordo due soggetti con atteggiamento sospetto. All’atto del controllo il passeggero si è dato alla fuga a piedi riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre il conducente del veicolo tentava la fuga in maniera pericolosa, andando a sbattere contro tre auto parcheggiate e urtando violentemente un carabiniere, finendo poi la sua corsa solo dopo aver impattato contro l’auto dei Carabinieri, che riportava danni nella parte anteriore.

All’interno dell’auto 14 dosi di cocaina e 70 euro in contanti

L’uomo è stato fermato e identificato e a seguito della perquisizione del veicolo è stato trovato in possesso di 14 dosi confezionate di cocaina e la somma di 70 euro. Il militare ferito è stato accompagnato presso l’ospedale Sacco, dal quale è stato dimesso con cinque giorni di prognosi. L’arrestato è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della caserma di Rho in attesa del rito direttissimo.