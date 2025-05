Scappa all'alt della Polizia Locale e semina il panico: si schianta con l'auto davanti alle scuole

Inseguimento nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio 2025: un uomo è scappato da un fermo a Rho e seminando il panico in auto è arrivato fino ad Arese dove si è schiantato.

Scappa dalla Polizia Locale e semina il panico: si schianta con l'auto davanti alle scuole

Inseguimento da Rho ad Arese per La Polizia Locale di Rho coadiuvati dai Carabinieri: l'uomo stava per essere fermato a Rho quando ha tentato la fuga seminando il panico tentando ti entrare in auto in un parco e successivamente è fuggito fino ad Arese, dove davanti alle scuole di via Col di Lana, si è scontrato con un'altra auto fermando la sua corsa. Gli agenti sono subito intervenuti per constatare le condizioni delle persone coinvolte e le generalità dell'uomo in fuga.

In questo momento carabinieri e Polizia locale stanno effettuando le verifiche del caso per capire le motivazioni di quanto accaduto.