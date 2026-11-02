Scambio di droga in diretta: arrestati due ventenni

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 3,4 grammi di ketamina, 8,8 grammi di MDMA e 7,6 grammi di cocaina rosa

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La Polizia di Stato ha arrestato in concorso, due cittadini italiani di 21 e 23 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il fermo

Gli agenti del Commissariato Rho-Pero, impegnati sabato sera in un servizio di contrasto alla droga presso il polo fieristico di Rho, nel corso di un festival musicale per Halloween, hanno notato il più giovane mentre proponeva della sostanza a un potenziale cliente. Seguiti i due fino all’incontro con il 23enne, i poliziotti hanno assistito allo scambio di stupefacente in cambio di denaro contante.

L’acquirente, un 36enne italiano, è stato prontamente bloccato e sanzionato per via amministrativa dopo aver ammesso di aver comprato una dose di MDMA per 40 euro. La successiva perquisizione sui due arrestati ha permesso di recuperare complessivamente 3,4 grammi di ketamina, 8,8 grammi di MDMA e 7,6 grammi di cocaina rosa.