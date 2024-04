Quattro giovani in auto sbandano e finisco contro una croce in pietra a bordo strada a Castelletto di Cuggiono: sono stati tutti trasportati in ospedale.

Sbandano in auto e abbattono la croce di pietra: in ospedale quattro giovani

Nella notte fra sabato e domenica 28 aprile 2024, verso le 4 è avvenuto un incidente a Castelletto Ticino, località Crocetta. L'auto con a bordo quattro giovani ragazzi ventenni ha sbattuto sulla colonna che sosteneva la croce spezzando il basamento. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e 4 ambulanze.

Il trasporto in ospedale

Sembra che i ragazzi siano usciti da soli dall'auto e successivamente aiutati da medici e paramedici. Uno è stato portato in ospedale a Legnano, due al San Carlo e uno al Niguarda. Due hanno solo ematomi, gli altri due invece hanno riportato fratture a tibia e perone.