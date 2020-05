Sanificazione delle vie del paese, Prociv ancora in azione

Sanificazione delle vie del paese: nuovo intervento a Rescaldina da parte della Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona.

Sanificazione delle vie del paese

I volontari della Protezione civile di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona erano già stati per le vie di Rescaldina per un’opera di sanificazione in questo periodo di emergenza per il Covid-19. E ora il gruppo è tornato in azione in alcune parti del paese In campo 10 volontari, debitamente protetti da tutti i dispositivi di protezione individuale, divisi in due squadre che hanno operato ininterrottamente dalle 8 alle 19 di ieri, sabato 9 maggio 2020

. E’ stato utilizzato un veicolo dotato di modulo specificatamente adibito a antincendio boschivo “adattato” per questo particolare uso. Gli obiettivi da sanificare sono stati individuati dall’Amministrazione comunale, presente il consigliere delegato all’Igiene urbana Daniel Schiesaro che ha supervisionato attivamente tutte le attività. L’intervento si è concentrato soprattutto in alcune aree verdi (come la volta precedente) e, in aggiunta, sono state bonificate le zone che prevedono il maggior transito pedonale come marciapiedi e zone limitrofe delle sedi viarie, le zone di accesso a uffici di interesse pubblico (poste, farmacie, centri dei medici di base, stazione dei Carabinieri, comando della Polizia Locale e stazione ferroviaria) oltre a piazze, sagrati delle chiese, fontane e fontanelle così come gli accessi ai cimiteri.

