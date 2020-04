Coronavirus: sanificazione arredi urbani, in azione la Protezione civile FOTO

Coronavirus: intervento dei volontari della Protezione civile Cerro Maggiore-Rescaldina-San Vittore Olona per la sanificazione degli arredi urbani a Rescaldina.

Coronavirus, volontari in azione

Al lavoro si sono visti i volontari della Protezione civile di Cerro Maggiore-Rescaldina-San Vittore Olona. Loro, sabato 4 aprile 2020, ad aver svolto la sanificazione degli arredi urbani di Rescaldina su incarico dell’Amministrazione comunale.

L’intervento, con l’obiettivo di igienizzare tutte le aree esterne pubbliche come i parchi, gli ingressi di scuole e asili, i cestini e le pensiline dei bus, è stato eseguito con l’utilizzo di un veicolo antincendio boschivo opportunamente modificato per erogare sostanze disinfettanti atossiche ed ecosostenibili. Dieci i volontari impiegati, tutti adeguatamente protetti con dispositivi di protezione individuale, che si sono alternati per l’intera giornale per concludere il lavoro.

Gli altri interventi e l’appello

Il gruppo di protezione civile, per questo periodo di emergenza, si è occupata anche del montaggio delle tensostrutture all’Humanitas di Rozzano e della consegna dei kit protettivi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei comuni limitrofi.

“Come protezione civile rinnoviamo l’invito a restare a casa e di uscire solamente in caso di necessità” il messaggio ribadito a tutti i cittadini del territorio.

Per i cittadini di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona, il gruppo è contattabile allo 0331.420522 (anche via whatsapp).

