San Bernardino piange Heidemarie Buhl Moroni

Dama di Contrada dal 1988, era la madre dell’attuale vice gran priore, gran priore non reggente e capitano vincente Alessandro Moroni.

La Contrada San Bernardino di Legnano si stringe alla famiglia Moroni per la scomparsa di Heidemarie Buhl Moroni, morta nella mattinata di oggi, martedì 1 settembre.

Lutto per la morte di Heidemarie Buhl Moroni

Dama di Contrada dal 1988, Heidemarie Buhl Moroni è stata una presenza importante per l’associazione biancorossa. Era inoltre la madre dell’attuale vice gran priore, gran priore non reggente e capitano vincente di Contrada Alessandro Moroni.

Il cordoglio della Contrada San Bernardino

«Il nostro più sentito cordoglio va al figlio e alla nuora, castellana e gran dama non reggente, Barbara Carolo», il messaggio della Contrada San Bernardino, che esprime così la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.