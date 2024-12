Salva un castoro nel Parco del Ticino

Salvato un castoro nel Parco del Ticino nella zona di Castelletto di Cuggiono.

Castoro ferito nel Parco del Ticino: lo salva e lo affida al veterinario forestale

A imbattersi nell'animale ferito e a trarlo in salvo è stato Andrea Azzimonti, che da sempre vive lungo il fiume e che a inizio anno era stato tra i primi a lanciare l'allarme per l'erosione della sponda del fiume azzurro in località Baragge a Castelletto. L'uomo stava camminando nei boschi quando si è imbattuto nell'animale ferito.

Ecco il suo racconto:

"Inizialmente pensavo fosse una nutria, poi osservando meglio ho visto che si trattava di un castoro. Aveva un grosso problema all'occhio ed era sofferente; subito mi sono attivato e ho chiamato i guardiaparco che mi hanno fornito una gabbietta per prenderlo. Con l'aiuto di mia sorella Marina sono riuscito a metterlo nella gabbietta e ad affidarlo alle cure del veterinario forestale".

Una volta guarito sarà rimesso in libertà nel luogo in cui è stato trovato

L'animale è quindi ora in buone mani. Una volta che si sarà rimesso in salute, il castoro sarà rimesso in libertà nel punto in cui è stato trovato e soccorso. È lo stesso Azzimonti a spiegarlo:

"Quando il castoro sarà guarito ho chiesto ai guardiaparco di lasciarlo libero in questa zona sotto la mia supervisione".