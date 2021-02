Sacerdote positivo, parrocchia in quarantena. E’ stato il parroco don Emanuele Salvioni ad annunciare che don Silvio Cazzaniga ha contratto il Covid.

Sacerdote positivo al tampone

Domenica scorsa il prete non ha celebrato la Messa, perché presentava sintomi influenzali e il suo medico, il dottor Punzi, gli ha consigliato di recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, dove si è sottoposto ala tampone.

Parrocchia in quarantena

L’esito dell’esame è arrivato lunedì pomeriggio e il parroco ha subito diffuso la notizia e avvisato titti quelli che erano stati in contatto stretto con il sacerdote e che dovranno rimanere in quarantena fiduciaria. Anche don Emanuele e don Giuseppe, faranno il tampone fra qualche giorno e rimarranno in isolamento fiduciario fino al loro esito.

Anche le suore in panchina