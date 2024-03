Sacerdote derubato del portafoglio dopo aver fatto la spesa

Sacerdote derubato del portafoglio davanti al supermercato.

Sacerdote derubato del portafoglio all'uscita del supermercato

Claudiu Ioan Cocan, parroco ortodosso della comunità rumena di Cuggiono e residente a Dairago, era già rientrato a casa quando si è reso conto che gli mancava il portafoglio, che ha poi scoperto essergli caduto da una tasca nel parcheggio del supermercato Tigros di via Damiano Chiesa a Dairago e che qualcuno gliel’aveva preso.

"Mi è caduto a terra, poi un uomo l'ha raccolto e se l'è portato via"

Racconta Cocan:

"Ero andato a fare la spesa con mio figlio e una volta usciti abbiamo dato alcune monete a un ragazzo africano davanti all’ingresso. Il portafoglio mi è caduto nel breve tragitto dall’uscita del supermercato alla macchina e quando sono tornato per cercarlo, quel ragazzo mi ha detto di aver visto un uomo di carnagione olivastra a bordo di una piccola auto bianca raccogliere e portare via con sé un portafoglio lungo in pelle nera, ossia il mio. Nel momento in cui ho sporto denuncia ai Carabinieri mi è stato consigliato di attendere almeno tre giorni, ma a oggi non si sa ancora nulla. Ho già bloccato tutte le carte".

L'appello: "Ridatemi almeno i documenti, emessi in Romania"

Ma il problema maggiore è un altro, e per questo Cocan lancia un appello:

"Prego quella persona di contattarmi per poter recuperare i miei documenti, alcuni peraltro emessi in Romania".