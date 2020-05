Sabato riparte il mercato: tutte le regole

Sabato riparte il mercato a Corbetta: tutte le regole. In piazza 1° Maggio, come da decreto, ci saranno solo banchi alimentari, dalle 8,30 alle 13.30 con accesso da via Caldara.

Sabato riparte il mercato

La Polizia Locale regolamenterà l’accesso, così da rispettare le distanze; sarà anche misurata la temepratura. La gente in coda dovrà stare a un metro di distanza. Sarà consentito solo l’asporto di cibi e bevande.

