Primo mercato alimentare tra distanze e regole ferree FOTO

Primo mercato alimentare tra distanze e regole ferree a Magenta. Lunedì 4 maggio, la fase 2 ha preso il via subito in città, con la riapertura dei banchi alimentari in piazza Mercato. Ingressi contingentati (86 persone per volta, due per banco), mascherine, distanze di sicurezza, guanti e spiegamento di forze per garantire il corretto svolgimento del primo mercato post Covid.

Il mercato della fase 2

Per il mercato del lunedì, che vanta oltre 40 banchi alimentari, è stata ridisegnata la collocazione dei medesimi, in base a una nuova piantina che consenta loro di operare nel rispetto delle normative e secondo le esigenze di chi necessita di corrente o di bombole Per la tutela della salute di operatori e cittadini sono stati predisposti un unico ingresso e un’unica uscita, con contingentamento degli ingressi stessi e misurazione della temperatura corporea da parte della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile.

Il mercato del giovedì di via Mentana ospiterà otto persone per volta, essendo quattro i banchi alimentari presenti: si parte il 7 maggio.

Primo mercato alimentare tra distanze e regole ferree

“Il nostro mercato è ripartito commenta il vicesindaco Simone Gelli – Grazie alla nostra Polizia Locale, ai Carabinieri, alla nostra Protezione Civile, all’Ari e all’Associazione Nazionale Carabinieri per l’ausilio ed il controllo per l’intera mattinata. Un grazie anche a tutti i magentini che con compostezza e ordine si sono sottoposti alla misurazione della temperatura attendendo il loro turno per entrare nell’area mercatale. Sono giorni importanti, usiamo tutti il buonsenso”.

Torna alla home