Stava facendo una escursione sulle montagne del Sestriere quando si è verificata la tragedia: la balaustra sulla quale si era appoggiato ha ceduto ed è precipitato in un vallone, compiendo un volo di oltre 150 metri. E’ morto così Riccardo Marcato, studente ventunenne di Bareggio

Sabato l’ultimo saluto a Riccardo, il giovane morto durante un’escursione

Sabato 27 febbraio, alle 16.30, nella chiesa di piazza Cavour a Bareggio si terrà il funerale di Riccardo Marcato, lo studente ventunenne di Bareggio che sabato scorso, intorno alle 12.20 , è precipitato a valle per circa 150 metri, ruzzolando tra la neve e le rocce, a causa dell’improvviso cedimento di una balaustra in legno a cui si era appoggiato durante un’escursione con gli amici sul sentiero Bordin, sulle montagne di Sestriere (provincia di Torino).

Una petizione per intitolargli la biblioteca del liceo Beccaria

Al liceo classico Beccaria, in cui Riccardo Marcato si è diplomato nel 2019, è partita una petizione online, indirizzata a Città Metropolitana, per dedicargli la biblioteca.

«Data la passione di Riccardo per la Filosofia e la Letteratura in generale, vorremmo ricordarlo intitolandogli la biblioteca del liceo dove ha trascorso cinque fantastici anni della sua vita, circondato da persone che l’hanno amato e apprezzato per la persona magnifica che è stata – è il testo della petizione – La biblioteca al momento è anonima. Ci sembrerebbe giusto intitolarla a un ragazzo che ha onorato il nome di questo liceo e che non ha avuto occasione di mostrare al mondo il proprio genio. Si tratterebbe di un gesto semplice quanto emblematico, fondamentale per mantenere il ricordo di Riccardo vivo nel luogo focale della sua maturazione culturale».