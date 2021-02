Cede la staccionata, studente ventunenne precipita per 150 metri e muore

Stava facendo una escursione sulle montagne del Sestriere quando si è verificata la tragedia: la balaustra sulla quale si era appoggiato ha ceduto ed è precipitato in un vallone, compiendo un volo di oltre 150 metri. E’ morto così Enrico Riccardo Marcato, studente ventunenne di Bareggio

Il tragico incidente

Marcato stava percorrendo in compagnia di alcuni amici il sentiero Bordin, sulle montagne di Sestriere (provincia di Torino) quando in zona Monterotta, a circa 2000 metri di quota, è precipitato a valle per circa 150 metri, ruzzolando tra la neve e le rocce, a causa dell’improvviso cedimento di una balaustra in legno a cui si era appoggiato. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 12.20 da una donna che ha assistito all’incidente, anche perché gli amici erano un po’ distanti dal luogo dell’incidente. Nel frattempo un medico che si trovava in zona ha raggiunto l’escursionista iniziando le manovre di rianimazione che si sono però rivelate del tutto inutili. In seguito sono giunti sul posto l’eliambulanza 118 e i Carabinieri di Sestriere in motoslitta.

Inutile la rianimazione

L’equipe sanitaria ha proseguito con la rianimazione nella piazzola di Sestriere dove era stato trasportato finché il ragazzo di ventuno anni di Bareggio è stato dichiarato deceduto. La salma è stata recuperata e condotta alla piazzola di Sestriere dove è stata affidata alle autorità.

Nel frattempo i carabinieri di Sestriere hanno effettuato un sopralluogo nell’area dell’incidente e hanno sequestrato la staccionata. Toccherà ora al pm Eugenia Chi della Procura di Torino stabilire se ci sono delle responsabilità (e in questo caso di chi) per la tragedia.

Enrico Riccardo Marcato era uno studente di Filosofia e ha praticato a lungo karate nella Yoseikan Karate, associazione bareggese