Rugby Parabiago in lutto: addio a Monvi

La società del Rugby Parabiago 1948 in lutto per la scomparsa a soli 49 anni dell’ex giocatore e oggi allenatore molto apprezzato Massimiliano Monverde, residente a Lainate.

Aveva solo 49 anni l’amato e apprezzato Massimiliano Monverde, lainatese conosciuto da tutti come Monvi, che è venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 31 dicembre 2020, a causa di un attacco di cuore. Lui, giocatore di rugby, aveva allenato diverse squadre fino ad approdare alla società parabiaghese. Tantissimi i messaggi increduli e di cordoglio che nelle ore successive sono giunti alla società di rugby. Tutti hanno ricordato il grande apporto che Monvi ha dato alla grande famiglia del rugby parabiaghese.

Si continuano a susseguire i ricordi di coloro che hanno avuto l’opportunità di consocere il lainatese o anche solo quelli delle famiglie dei ragazzi che ha allenato nel corso degli anni. E proprio nella serata del 31 dicembre, il Rugby Parabiago 1948 ha scritto: “È con il cuore pieno di dolore che ti salutiamo. Sarai sempre con noi, anche da lassù. Nei nostri ricordi più belli. Buon viaggio, Monvi”.

Il dolore per la scomparsa di Monteverde ha superato ben presto i confini parabiaghesi, la sua ultima casa, estendendosi a tutta la grande famiglia della palla ovale

“Giornata molto triste. Ha passato la palla prima di tutto un caro amico e poi rugbysta. Caro Monvi, con la tua schiettezza ci hai guidato in molti allenamenti e partite, per noi Old Kaymans una grande perdita. Facciamo fatica a crederci. Ci mancherai”. Sono le parole, affiancate da due foto, di cordoglio dell’Old Kaymans Rugby Lainate