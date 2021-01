Il saluto a Monvi sul campo da rugby

L’ultimo saluto a Massimiliano Monverde, per tutti Monvi, si terrà giovedì 7 gennaio 2021 dalle 16 al centro sportivo Venegoni Marazzini in via Carso a Parabiago.

L’ultimo saluto sul campo da rugby

A rendere nota la decisione sono le società Rugby Parabiago 1948 e Rugby Lainate: Massimiliano Monverde verrà salutato sul campo del suo amato rugby. Lui, lainatese venuto a mancare a 49 anni il pomeriggio del 31 dicembre 2020, da qualche tempo allenava i bambini del Rugby Parabiago, ma nel tempo aveva allenato tante altre squadre. “Rugby Parabiago 1948 e Rugby Lainate rendono noto che l’ultimo saluto a Massimiliano Monverde avverrà giovedì 7 gennaio dalle 16 sul campo del Centro Sportivo Venegoni-Marazzini in Via Carso a Parabiago – hanno scritto le due società – Data la situazione particolare si invitano fortemente tutti coloro che vogliano rendere omaggio al feretro ad osservare scrupolosamente il massimo rispetto e silenzio, il distanziamento imposto dalle norme in vigore, l’uso obbligatorio della mascherina oltre al divieto di fumo e di qualsiasi forma di convivialità all’interno del Centro Sportivo. Si ringraziano di cuore in anticipo tutti coloro che vorranno partecipare e tutti coloro che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia e a tutti gli amici di Massimiliano in questo momento di lutto”.

