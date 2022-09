Rubato nuovamente il defibrillatore all'interno della chiesa

Un episodio che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per l'importanza dell'oggetto sottratto.

É caccia ai ladri che lunedì hanno fatto sparire il defibrillatore della chiesa di San Rocco a Vanzaghello. Un furto che si ripete, dal momento che già in passato i malviventi avevano rubato il dae della chiesetta.

A darne notizia è stata direttamente la parrocchia che, attraverso un post sui suoi canali social, ha dato contezza dell'accaduto:

La comunità ha però già annunciato che il defibrillatore verrà riacquistato:

"Trattandosi di un ambiente molto frequentato, sia per la chiesa di San Rocco che per l'oratorio femminile e la scuola materna, provvederemo all'acquisto di un nuovo defibrillatore - continua il post - Saremo costretti però a trovare una nuova collocazione, più sicura ma purtroppo un po' meno accessibile, per evitare che tali episodi si ripetano. Siamo molto delusi e dispiaciuti per l'accaduto, poiché trattasi di un bene parrocchiale ma al servizio di tutta la popolazione e non solo di coloro che frequentano i nostri ambienti".