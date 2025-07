l'indagine dei carabinieri

Hanno rubato metalli in ben 19 episodi nello stabilimento dell’ex «La Murrina» di via Isonzo a Turate tra i mesi di ottobre e novembre dello scorso anno e poi avevano rivenduto la refurtiva, ma i componenti della banda sono stati identificati. Coinvolte per ricettazione anche degli italiani di Rescaldina.

Rubati rame e ottone dagli stabilimenti ex Murrina: identificati i membri della banda

I ladri erano soliti rubare, quasi ogni giorno, cavi elettrici, tubolari in rame, pezzi di ricambio e barre di ottone, all’interno del capannone e del magazzino, per un valore di migliaia di euro. Per trasportare il materiale usavano i carrelli della stessa azienda, raggiungendo la recinzione dove, attraverso un buco, trasportavano tutto su un mezzo che li attendeva, mentre un complice faceva da palo.

Lo scorso 21 novembre, grazie ai Carabinieri che stavano perlustrando l’area industriale, erano stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e poi condannati per direttissima i quattro componenti, di origine romena, della banda.