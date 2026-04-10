Rubati alcuni pluviali di rame della chiesa parrocchiale

Rubati i pluviali di rame della chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Nerviano.

Rubati i pluviali di rame della chiesa parrocchiale

Ancora ladri di rame in azione a Nerviano. Stavolta a essere stati portati via sono stati diversi pluviali dal lato del parcheggio (utilizzato per le cerimonie) della chiesa parrocchiale di Santo Stefan, fatto accaduto nella notte di oggi, 10 aprile 2026. Stessa notte nella quale un furto analogo è avvenuto nella vicina via San Giovanni Bosco.

Cozzi: “Servono più controlli”

Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di opposizione Con Nerviano-Gin-Lega, si rivolge all’Amministrazione comunale: “Il furto è avvenuto in una zona centralissima del capoluogo, colpendo la chiesa, un luogo simbolo del territorio e punto di riferimento per la comunità locale. Negli ultimi tempi, inoltre, si sono verificati altri episodi di furti di rame sul territorio comunale, con i più recenti nella frazione di Garbatola, segno di una recrudescenza del fenomeno che desta preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Chiediamo se si intendano rafforzare i controlli e le attività di prevenzione, anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine, al fine di tutelare i luoghi simbolo del paese e garantire maggiore sicurezza nelle aree centrali e periferiche del territorio”.

