Rubata la statuina della Madonna, Giuseppe: “L’hanno rapita, chiunque avesse informazioni ci contatti!”

Rubata la statuina della Madonna dal presepe di Canegrate, l’appello dell’altra statuina.

Rubata la statuina della Madonna, “l’appello” di Giuseppe

“Me l’hanno rapita!!! Per chiunque avesse informazioni, contattare il gruppo Il Presepio di Canegrate. Grazie!!!”. Questo l’appello lanciato dalla statuina raffigurante Giuseppe nel presep. dal titolo “Nonostante tutto”, partecipante alla mostra “La via dei Presepi” di Canegrate e inserito nel percorso a cielo aperto. Domenica 21 dicembre 2025 gli organizzatori del Gruppo Il Presepio hanno fatto l’amara scoperta: la statuina della Madonna era sparita. Da qui la decisione di posizionare, nella Natività, un cartello con l’appello di Giuseppe.

L’amarezza degli organizzatori

“E’ un presepe che rappresenta simbolicamente la società in cui viviamo e il

suo significato è che, nonostante tutto, il Natale arriva tutti gli anni – spiegano dal gruppo organizzatore – Ma quest’anno con un personaggio in meno, vista la sparizione della statuina. Manca poco a natale e vogliamo essere ironici: Giuseppe, che è rimasto solo con il bambinello, ha lanciato un appello, ben visibile sul biglietto in foto. E, senza scomodare la trasmissione ‘Chi l’ha visto’, chissà che l’atmosfera natalizia non riporti la statuina al suo posto!”.

