Rubata la staccionata del Palio: danno da oltre 40mila euro

Il colpo alla pista di addestramento di via Novara, nel Parco Alto Milanese. I ladri hanno smontato e portato via l'intero steccato utilizzato per gli allenamenti dei fantini.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, che ha lasciato senza parole il mondo del Palio di Legnano. È il furto della staccionata della pista di addestramento di via Novara, avvenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio.

Il furto nella notte

Il bersaglio del raid è stato lo steccato che delimita il circuito utilizzato dai fantini per preparare i cavalli in vista del Palio. La pista, che sorge all’interno del Parco Alto Milanese, riproduce le caratteristiche di quella dello stadio Giovanni Mari, dove ogni anno si disputa la storica corsa. Nel corso del furto, la struttura utilizzata per gli allenamenti delle contrade è stata smontata e portata via.

Danno da 40mila euro

Il valore del solo materiale asportato ammonta a circa 40mila euro. Per smontare e trasportare l’intera recinzione è stato necessario un intervento complesso, che avrebbe richiesto l’impiego di più mezzi per caricare la refurtiva.

Indagini in corso

I malviventi sono riusciti ad agire senza essere notati, completando l’operazione nel corso della notte senza che nessuno desse l’allarme. Sono ora in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del furto e individuare i responsabili, anche attraverso gli accertamenti e l’eventuale analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Un duro colpo per il Palio

La pista di via Novara rappresenta un punto di riferimento per la preparazione delle Contrade e dei loro fantini. Il furto della staccionata rischia ora di avere ripercussioni sull’attività di allenamento, oltre a provocare un ingente danno economico.